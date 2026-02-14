Разрыв торгово-экономических и туристических связей с Россией обернулся серьёзными финансовыми потерями для восточных и северных регионов Финляндии, заявил российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов.

В интервью РИА Новости дипломат подчеркнул, что до 2022 года экономика этих территорий во многом опиралась на взаимодействие с Россией. Теперь же отсутствие туристов наносит ощутимый удар по бюджету приграничных областей.

«Так, только одна из областей, Южная Карелия, по подсчётам специалистов, теряет около €1 млн в день из-за того, что лишилась российского туризма», — отметил глава дипмиссии.

Ранее финский депутат Армандо Мема заявил, что экономический кризис может разразиться в Финляндии из-за проводимой Хельсинки антироссийской политики.