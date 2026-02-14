РЖД раскрыли расписание первого после пандемии поезда в Китай

Спустя шесть лет перерыва, вызванного пандемией коронавируса, Россия и Китай возобновляют железнодорожное сообщение. РЖД объявил о запуске состава по маршруту Забайкальск — Маньчжурия.

«Российские железные дороги» (РЖД) в марте 2026-го возобновят движение международного пассажирского поезда Забайкальск - Маньчжурия после длительного перерыва, сообщили в холдинге.

Там отметили, что со станций Иркутск и Чита с 6 марта и 7 марта соответственно можно будет уехать в Маньчжурию без пересадки. Вагоны отправятся в составе поезда № 328/327 Иркутск – Забайкальск. Это станет возможным благодаря запуску поезда Забайкальск - Маньчжурия с 8 марта.

Поезда будут курсировать в обе стороны дважды в неделю: по средам и воскресеньям. Время в пути составит около 25 минут.

Продажа билетов откроется в ближайшее время, а в дальнейшем можно будет купить билет за 60 суток до отправления поезда.

В пресс-службе Забайкальской железной дороги добавили, что время отправления со станции Забайкальск в 11:35 (05:35 мск), со станции Маньчжурия в 14:00 местного времени (09:00 мск).

С 15 сентября 2025-го Китай ввел безвизовый режим для граждан России.

Железнодорожное пассажирское сообщение через погранпереход Забайкальск - Маньчжурия было приостановлено в феврале 2020 года. Причиной стала пандемия коронавируса.

Ранее сообщалось, что РФ изучает перспективы возобновления прямого железнодорожного сообщения с Грузией.