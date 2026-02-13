Туристу заплатили более 600 тысяч рублей из-за разлива нефти на пляже в ОАЭ

Ново-Савиновский районный суд Казани взыскал с туроператора более 600 тыс. руб. по делу о вынужденном переселении туриста из одного отеля в другой из-за разлива нефти в эмирате Фуджейра. Об этом в своем телеграм-канале рассказал юрист Игорь Косицын.

© tourdom.ru

Поводом для разбирательства стала ситуация с туром за 320 тыс. руб., приобретенным в начале марта 2025 года, еще до загрязнения пляжей. Авария произошла 11 апреля. Уже после происшествия, 17-го числа, клиент поинтересовался через агента, безопасно ли купание в районе выбранного им Royal M Al Aqah Beach Resort by Gewan 5*. Запрос был направлен туроператору, от которого поступил письменный ответ об отсутствии последствий разлива.

Тем не менее после прибытия в гостиницу в конце апреля отдыхающий обнаружил пятна мазута на побережье и предупреждающую табличку. Он потребовал у турагента переселения в другой отель.

Менеджер передал информацию о проблеме туроператору, однако тот не предпринял никаких мер для решения вопроса. В итоге турист самостоятельно и за свой счет сменил гостиницу на AjmanSaray A Luxury Collection Resort 5* в Аджмане, доплатив за размещение 189 тыс. руб.

Изначально истец заявил требования и к туроператору, и к турагенту на полную стоимость проживания и понесенных расходов. Позднее он уточнил позицию и просил взыскать с агента лишь комиссионное вознаграждение.

Суд указал, что клиент не получил своевременных и достоверных сведений, которые позволили бы отказаться от поездки либо изменить условия размещения. Иск был удовлетворен: в пользу истца взысканы 189 тыс. руб. за проживание в другой гостинице, 7 773 руб. за трансфер между отелями, 200 тыс. руб. неустойки, 3 тыс. руб. компенсации морального вреда, а также штраф в размере 199 900 руб. Решение вступило в законную силу и обжаловано не было.