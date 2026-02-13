Что делать, если туроператор не хочет возвращать деньги за тур на Кубу

В турагентстве уведомили клиента, что при отмене туроператором тура на Кубу вернуть деньги нельзя, можно только перебронировать. О ситуации редакции TourDom.ru рассказал сам турист.

Сергей купил тур на конец марта, а 12 февраля получил сообщение об аннуляции заявки в связи с отменой рейсов из Москвы на Кубу. В ответ на просьбу вернуть деньги турагент переслал ему уведомление от туроператора Pegas Touristik:

«По заявке возврат невозможен, только перенос на другое направление».

В компании Pegas пояснили редакции TourDom.ru, что условия и сроки возврата прописаны в договоре между турагентством и туроператором, и посоветовали агенту ознакомиться с его положениями. В опубликованной на сайте туроператора форме договора о реализации турпродукта сказано, что исполнитель имеет право расторгнуть договор при условии соблюдения положений законодательства. При этом он «вправе предложить заказчику альтернативные туристские продукты».

«Условия договора не могут ухудшать положение потребителя по сравнению с законом», – напоминает юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская.

Турист вправе согласиться на предложенную замену, либо отказаться. При наличии рекомендации Минэка воздержаться от поездок на Кубу закон позволяет требовать возврат на основании ст. 14 Закона № 132‑ФЗ, а значит, турист имеет право на эту возможность.

«Отклонить предложенную замену можно через претензию, а при необходимости потребовать полный возврат по ст. 14 через суд», – добавила Мария Чапиковская.

Ранее юристы отметили, что самостоятельные туристы, бронировавшие у операторов только проживание на Кубе, могут вернуть их стоимость за вычетом фактически понесенных затрат. Полный возврат доступен только при покупке у туроператора турпродукта, а не отдельных услуг.