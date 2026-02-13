Из-за задержки рейса в Турцию туристы отсудили 90 тысяч рублей

После отдыха в Турции туристки решили судиться с туроператором из-за потери первого дня отпуска. Сначала в аэропорту вылета ввели план «ковер», а затем авиакомпания перенесла рейс на более позднее время.

© tourdom.ru

Две жительницы Ярославля купили тур в Турцию с перелетом Turkish Airlines из Москвы в Бодрум. Самолет должен был отправиться из Внуково в 02:55, однако накануне, с 18:29, в аэропорту ввели ограничения. Их сняли только в 04:11.

Турецкая авиакомпания отменила рейс TK 3127 Москва – Бодрум, а вместо него на табло появился новый – TK 3127А – с временем вылета в 13:30. Однако борт смог покинуть Внуково лишь поздно вечером, в 23:06. Задержка в итоге достигла 20 часов, а россиянки полностью лишились первого дня отдыха: до курорта они добрались только к утру следующего дня.

По возвращении девушки написали претензию туроператору, но ответ не поступил. Тогда они обратились в суд с требованием возместить стоимость одной ночи в отеле – 14 тыс. руб., выплатить неустойку – 42 тыс., моральный вред они оценили в 60 тыс.

Туроператор в суде привел доводы, что рейс был задержан в связи с введением «ковра» во Внуково. Но суд посчитал этот аргумент несостоятельным.

«Одно дело, если задержка произошла из-за плана "ковер", что связано с угрозой безопасности и является форс-мажором. Совсем другое – когда ограничения закончились, а вылет все равно отложили. В данном случае рейс перенесла сама авиакомпания, поэтому требования туристов можно считать обоснованными», – пояснил юрист Игорь Косицын.

В итоге суд постановил взыскать с туроператора в пользу туристок стоимость суток размещения в отеле, неустойку в размере 21 тыс. рублей, а также компенсацию морального вреда – по 12 тыс. каждой истице, приняв во внимание «нравственные страдания» девушек. Общая сумма выплат составила 90 тыс. руб.

Ранее «ТурДом» писал, что турист отсудил у туроператора 120 тыс. руб. за перенос чартерного рейса в Турцию на сутки.