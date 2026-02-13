Ни страховки, ни договора: стоит ли брать экскурсии у частных гидов в Египте

Нелегальные гиды встречаются во многих странах, но особенно остро эта проблема стоит в Египте. Там они буквально охотятся на туристов: подходят в аэропорту, караулят на пляже, зазывают в отелях. Экскурсии у них обычно стоят гораздо дешевле, чем у турагентств. Но дешевизна оборачивается полной юридической незащищенностью. «Вечерняя Москва» разбиралась в этом вопросе вместе с гидами и юристами.

Каких гидов стоит опасаться

Многие гиды работают через турагентства, и это — самый безопасный вариант для туриста. Такие проводники обычно предоставляют лицензию на осуществление экскурсионной деятельности, заключают с клиентом договор об оказании услуг, в котором указан юридический адрес компании. Также они предоставляют страховку на случай получения путешественником травм.

Обычно таких «безопасных» гидов можно найти в отелях, офисах турагентств и специальных стендах возле аэропорта. Но есть и другие гиды, которые предлагают свои услуги прямо на улице. Они «вылавливают» туристов на пляжах, возле ресторанов и в других популярных у путешественников местах. Некоторые из них предлагают свои услуги через соцсети. Именно таких гидов стоит опасаться.

«Вечерняя Москва» поговорила с несколькими «ненадежными» гидами и узнала, на каких условиях они работают. Восьмичасовая индивидуальная экскурсия по Каиру, Гизе, Саккаре и Мемфису с русскоязычным гидом-историком, трансфером, посещением любых желаемых мест и доставкой до аэропорта стоит 200 долларов. В то же время турагентства берут за аналогичную экскурсию от 220 долларов.

Однако такие гиды-частники зачастую работают сами на себя и без официального юридического оформления. У них нет юридического адреса, лицензии, они не заключают с клиентом договор. Собственной страховки у них тоже нет.

Страховка у вас должна быть своя, которую вы покупаете на все путешествие. Договора у нас никакого нет. Оплата производится непосредственно гиду. Можно переводом заранее или наличными уже при встрече, — рассказал «Вечерней Москве» один из организаторов таких неофициальных экскурсий.

Другой гид предлагает прокатиться на джипах по Сахаре, но страховки и договора с клиентом у него тоже нет.

Почему гиды-частники небезопасны

Отсутствие страховки у гида — это уже большая проблема. Даже если у туриста есть страховой полис и вы застраховали путешествие, это не гарантирует защиту во время экскурсий у «нелегальных» гидов. Страховка может просто не покрыть те услуги, которые предоставляют такие экскурсоводы. Об этом «Вечерней Москве» рассказала юрист, специалист по международному праву Мария Ярмуш.

Не все страховки покрывают чрезвычайные происшествия, которые могут произойти во время такой экскурсии. Например, если вы поедете кататься на джипах, это будет считаться опасным видом спорта, а их страхование путешествий обычно не предусматривает. Если же гид повезет вас на микроавтобусе и попадет в аварию, то страховая компания тоже может отказать в компенсации, потому что эта поездка не была подкреплена никакими документами, — объяснила она.

По ее словам, если во время незастрахованной экскурсии произойдет какое-то происшествие, то придется требовать компенсацию через суд. Этот процесс может затянуться на несколько месяцев.

Страховка экскурсии хороша тем, что в случае происшествия вам сразу оплачивают больницу, транспортировку на родину и возвращают деньги за экскурсию. Если же страховки нет, вам придется требовать компенсацию через местный, египетский суд. Нужно будет оформлять документы, искать русскоговорящего адвоката, переводчика, нужно будет лично присутствовать на заседаниях. Такой процесс может быть очень длительным и дорогим. И нет гарантии, что эти время и деньги не будут потрачены впустую, — рассказала Ярмуш.

Вместе с тем, по словам юриста, без договора об оказании услуг получить компенсацию будет еще сложнее. Вы просто не сможете доказать, кто и когда проводил для вас экскурсию.

Без договора непонятно, кто вообще оказывал вам услуги. Если большие турагентства дорожат своей репутацией и готовы компенсировать ущерб и стоимость экскурсии, то частные гиды ничем не рискуют. Они могут просто сбежать, оставив вас одних разбираться с компенсациями и расходами на лечение, — подчеркнула собеседница «Вечерней Москвы».

