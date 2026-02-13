Туры в Таиланд резко подешевели

В сегменте пакетных предложений в Таиланд наблюдается необычная ценовая ситуация. Специалисты из Турпрома зафиксировали единичные предложения с крайне низкой стоимостью, однако они доступны только на одну конкретную дату.

© runews24.ru

Речь идет о возможном заезде 27 февраля. В этот день можно найти тур по цене около 38 тысяч рублей на человека. Важно отметить, что подобные предложения носят ситуативный характер и моментально исчезают из систем бронирования. Это не свидетельствует об общем снижении цен на направление, а является следствием распродажи непроданных квот туроператоров по конкретным рейсам и отелям.

Основной ценовой тренд на ближайшие недели остается высоким. С 15 февраля стоимость туров аномально увеличилась в связи с пиком спроса, вызванным празднованием Китайского Нового года. В период этого праздника минимальные цены начинаются от 80 тысяч рублей и могут существенно превышать эту сумму для отелей с более высокими категориями комфорта.

Согласно прогнозам сервиса Травелата, понижение цен ожидается не раньше начала марта. При благоприятных условиях туристы смогут найти предложения в пределах 60-70 тысяч рублей. Аналитики отмечают, что такие расценки в первую очередь будут актуальны для Паттайи, курорта, который традиционно предлагает более доступные варианты размещения.

На наиболее востребованном островном направлении, Пхукете, ситуация складывается иначе. Минимальная стоимость тура с размещением в бюджетном отеле категории 2 звезды начинается от 76 тысяч рублей. Комфортабельный отдых в отеле уровня 4-5 звезд, расположенном на первой линии, потребует значительно больших финансовых вложений.

Эксперты напоминают, что февраль в Таиланде — пик сухого сезона, характеризующийся стабильно прекрасной погодой на всех курортах. Дневные температуры колеблются в пределах +30…+32 °C, ночные — около +23 °C, море спокойное и прозрачное. Единственным недостатком является высокая стоимость, связанная с сезонным ажиотажем, и большое количество отдыхающих, особенно в популярных у туристов из Китая локациях.

Тем временем российские авиаперевозчики массово отменяют туры на Кубу, а туристов отговаривают от бронирований туров на остров.