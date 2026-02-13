В популярных отелях ОАЭ на школьные каникулы уже нет свободных мест

Надвигаются зимне-весенние школьные каникулы: у тех, кто учится по триместрам, они пройдут с 21 февраля по 1 марта. В топе продаж на этот период у туроператоров – теплые пляжные направления, в том числе ОАЭ.

«Эмираты востребованы у семейных туристов благодаря высокому уровню безопасности, развитой инфраструктуре и огромному количеству развлечений для всех возрастов», – отметили в Anex.

Средний чек поездки в каникулы, по данным компании Travelata, 282 тыс. руб., в январе этот показатель был ниже – 187 тыс.

Редакция TourDom.ru сравнила стоимость турпакетов на 8 дней с проживанием в популярных отелях с вылетом из Москвы 15–19 и 20–23 февраля. Рассматривали варианты для семьи из двоих взрослых и ребенка 10 лет.

Выяснилось, что некоторые популярные гостиницы на каникулярные даты уже недоступны для заказа. Например, не получится забронировать на неделю с 20–23 февраля гостиницу Ramada By Wyndham Beach Hotel 4* в Аджмане. Заняты все подходящие для семьи номера и в отеле Occidental Sharjah Grand 4* в Шардже.

В пятизвездочном Address Beach Resort в Фуджейре в конце февраля оказались проданы наиболее экономичные deluxe mountain view. Самый бюджетный оставшийся вариант проживания для двух взрослых с ребенком – executive suite ocean view, а он стоит дороже.

Что касается стоимости туров в те популярные отели, которые еще доступны, то она немного растет – в среднем, на 20%. Например, с 20–23 февраля недельный тур в Centara Mirage Beach Resort 4* в Дубае на all inclusive обойдется в 370 тыс. руб. А за аналогичный вариант с 1–2 марта туристы заплатят 320 тыс.

Примерно так же отличается и цена на Rixos Bab Al Bahr 5* в Рас-эль-Хайме. Тур в этот отель на «ультра все включено» с вылетом из Москвы 23 февраля предлагается за 370 тыс., а с 1 марта – за 310.

Подорожает и Amwaj Rotana Jumeirah Beach 5*. С 23 февраля тур на завтраках стоит 330 тыс руб. Сэкономить можно, если лететь на отдых 1 марта: в этом случае тот же номер sea view with balcony обойдется на 60 тыс. дешевле.

Ранее TourDom.ru писал, что стоимость туров в ОАЭ снизилась примерно в 2 раза после новогодних праздников.