«Шикумэнь», небоскребы и Франция: чем заняться в Шанхае

Шанхай не просто так называют «Восточным Парижем»: французский след здесь особенно заметен в культурно-историческом районе Hengfu, где, в общем‑то, теряется нить повествования, потому что начинает казаться, что вокруг не Китай, а Европа. Постигаем тонкости городского устройства вместе с новым героем нашей рубрики #superотели — Capella Shanghai.

Расположение

Ждать от Шанхая китайского Китая не стоит: в середине XIX века портовый город превратился в эдакий melting pot (с англ. «плавильный котёл», место смешения культур), где можно было встретить людей совершенно разных национальностей — торговля процветала. Это не могло не наложить отпечаток на местную архитектуру. Яркий пример тому — культурно-исторический район Hengfu, где и находится отель.

По сути, отель — это бережно восстановленный квартал Jian Ye Li, который был построен в 1930‑е годы для торговцев и экспатов. 55 вилл — в стиле «Шикумэнь», зародившемся в Шанхае. Это микс азиатских и западных архитектурных традиций: деревянный каркас и кирпичные стены, узкие тенистые улочки и уютные внутренние дворики, изящные балкончики и массивные каменные арки («шикумэнь» так и переводится — «ворота в каменное хранилище»).

Витрины магазинов снаружи, жилые дома внутри — сохранили здесь и структуру квартала, которая сложилась в середине прошлого века. Жизнь продолжает здесь кипеть, а для путешественников это шанс предаться безмятежному эскапизму или всеобъемлющему гедонизму. Тут уж кому что больше по душе.

Номера

Вангуем: пятиуровневый номер‑вилла растопит сердце даже самого капризного и искушённого путешественника. Заходим через зелёный дворик в гостиную, где диваны. Поднимаемся выше — там снова диваны, но это уже комната для отдыха с мини‑баром (ну вдруг в гостиной отдохнуть не получится). На третьем этаже — спальня (здесь отдых точно гарантирован) с гардеробной, на четвёртом — отделанная мрамором ванная комната, а пятый — открытая терраса на крыше. В интерьерах — парижский шарм с акцентным декором в стиле шинуазри.

Еда

А в ресторане le Comptoir de Pierre Gagnaire, у которого есть звезда Michelin, поют оду французской кухне. Будь то фрикасе из голубого лобстера с маслом бер‑нуазет и картофельным муссом или закрытый пирог «турт» с уткой, фуа‑гра и трюфелем. В какой стране вы всё же находитесь, забыть не получится: та же чёрная икра родом из китайской провинции Сычуань, а морские гребешки привозят из Даляня. Атмосфера здесь царит соответствующая: представьте Шанхай 30‑х годов прошлого столетия, который преисполнился парижского гламура.

Французские гастрокомпозиции в китайском исполнении сочиняет в ресторане обладатель трёх звёзд Michelin Пьер Ганьер. Чтобы оценить значимость его личности, достаточно вспомнить тот факт, что вышеупомянутый шеф‑повар является одним из создателей «новой» (nouvelle cuisine), молекулярной и фьюжн‑кухни.

Досуг

Организовывать активности для гостей помогает команда кураторов Capella Culturist — будь то послеобеденный чай в номере или поход в СПА. Но это всё классика жанра. Из не самого банального — уроки каллиграфии, йога, резьба по нефриту, гастро‑ и фототуры на велосипеде по окрестностям. Также можно выбрать один из подготовленных маршрутов для утренних пробежек. Главное — найти время на основные достопримечательности города.

Чем ещё заняться

Найти секретную фотолокацию с видом на Пудун

Пока все толпятся на набережной Вайтань (она же Бунд), тыкая друг в друга селфи‑палками в попытках снять себя любимого на фоне небоскрёбов на противоположной стороне реки Хуанпу, знающие люди идут в парк North Bund Green Land. А там — пешеходный мост, на котором можно сделать идеальные фоточки с каноническим видом на Пудун (телебашня «Восточная Жемчужина» прилагается) и без лишних людей в кадре. А ещё там есть то самое «яйцо», ставшее хитом в соцсетях. Для тех, кто не в курсе, — речь про стеклянный павильон лифта в форме полусферы: однако, как бы волшебно строение ни выглядело, предназначение у лифта довольно прозаичное — он ведёт на подземную парковку.

Увидеть «настоящий» Китай

Красные фонарики, изогнутые коньки крыш, чёрная черепица и белые стены — помимо футуристичных небоскрёбов в Шанхае можно найти и «настоящий» Китай, такой, каким его рисует воображение. Старый город Наньши — это улочки, переулочки и закоулочки с традиционной застройкой времён династий Мин (1368–1644) и Цин (1644–1912). Сейчас там полно сувенирных лавок, чайных домиков, ресторанчиков, где непременно надо попробовать знаменитые паровые пельмени «сяолунбао». А отдохнуть от бурлящего туристического потока можно в традиционном китайском саду Юйюань, название которого переводится как «Сад радости». Радость там вы получите в любом случае: фэн‑шуй, по которому организовано пространство, создаёт настроение.

Подняться выше облаков

Посмотреть на утыканный небоскрёбами Шанхай с высоты птичьего полёта — это что‑то само собой разумеющееся. Как и то, что ради достижения цели лучше подняться на самое высокое здание.

«Шанхайская башня» — самая‑самая не только в Шанхае, но и во всём Китае, и даже в мире (ну почти — занимает четвертую строчку в списке). 55 секунд на лифте — и вот уже с землёй вас разделяют 562 метра. Оптимальный вариант — приехать сюда за час до заката: чтобы увидеть панораму города и при свете дня, и в лучах заходящего солнца, и когда вокруг зажжётся иллюминация.

Отыскать самый необычный корабль в городе

Все на борт! Недавно в центре Шанхая появился корабль, что, вообще‑то, не новость, учитывая количество портов в городе. Но в данном случае речь идёт о гигантском концепт‑сторе Louis Vuitton, построенном в виде лайнера. Что тоже не удивительно, памятуя о французском прошлом Шанхая и былой тревел‑специализации бренда (в XIX веке компания прославилась своими чемоданами для трансатлантических путешествий). Два этажа здесь занимает выставка, рассказывающая историю бренда и представляющая любопытные по форме и содержанию арт‑инсталляции.