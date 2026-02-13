Россияне бросились скупать туры в курортные страны

В феврале 2026 года спрос россиян на пляжные направления с захватом Дня всех влюбленных (13-15 февраля) вырос на 60 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. О том, что уставшие от морозов соотечественники бросились скупать туры в курортные страны, говорится в исследовании сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики выяснили, что самыми популярными теплыми направлениями стали Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турция, Вьетнам и Индонезия. При этом спрос на размещение во Вьетнаме на праздничные выходные вырос почти в три раза, в ОАЭ — в два раза, в Индонезии — на 64 процента, в Таиланде — на 53 процента, а в Турции — на 27 процентов.

В исследовании также отмечается, что средняя стоимость забронированной ночи на пляжных курортах составляет 10,6 тысячи рублей. Это на девять процентов ниже, чем на День всех влюбленных в 2025 году.

Дешевле всего в феврале стоит размещение во Вьетнаме (5,5 тысячи рублей за ночь) и Турции (6,3 тысячи рублей за ночь). До 10 тысяч рублей обойдется проживание в Индонезии, Малайзии, на Шри-Ланке, в Таиланде и Египте. Дороже всего жилье в ОАЭ (19,3 тысячи рублей) и на Мальдивах (46,1 тысячи рублей).

«Хотя День всех влюбленных не является официальным праздником, спрос на отдых в эти даты вырос особенно заметно и сконцентрировался преимущественно в странах Азии», — поделилась управляющий директор сервиса Ирина Козлова.

По ее словам, предпосылок для поездок россиян в этот регион становится все больше. В их числе — простой визовый режим, наличие прямого авиасообщения и курс доллара, который с начала 2026 года не превышал 80 рублей.

Ранее в Ассоциации туроператоров России назвали самые бюджетные страны для пляжного отдыха во второй половине февраля. В список направлений с возможностью отдохнуть от 150 тысяч рублей на двоих вошли ОАЭ, Египет и Бахрейн.