Саранск и Шарм-эш-Шейх свяжут прямыми рейсами

В конце февраля стартуют прямые полеты из столицы Мордовии в египетский город-курорт. Чартерные авиарейсы из международного аэропорта Саранска в Шарм-эш-Шейх и обратно будут осуществляться по субботам в течение трех месяцев.

«Полетная программа начнется с 28 февраля совместно с авиакомпанией Red Wings и одним из туроператоров», – рассказали в главной воздушной гавани Мордовии.

Авиалайнеры будут вылетать из Саранска в Шарм-эш-Шейх каждую субботу в 10:55. Обратный рейс будет возвращаться в столицу Мордовии в 23:30.

Авиаперевозчик планирует задействовать на этом направлении отечественный самолет Ту-214.

Полетная программа рассчитана по 30 мая этого года.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что международный аэропорт Саранска получит имя одного из легендарных летчиков времен Великой Отечественной войны. Финальное голосование продлится до 20 февраля. Его участникам предстоит выбрать одного из трех уроженцев республики и героев Советского Союза, имя которого, по их мнению, достойна носить главная воздушная гавань Мордовии.