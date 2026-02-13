Аэропорт Махачкалы намерен запустить рейсы в Китай и Грузию

Дагестан может наладить авиасообщение с Китаем и Грузией. Руководство международного аэропорта Махачкалы прорабатывает возможность запуска новых рейсов после ввода в строй новой взлетно-посадочной полосы.

«Аэропорт Махачкалы ведет проработку возможности запуска новых рейсов в Китай и Грузию. Среди планируемых направлений — рейсы в Гуанчжоу и Тбилиси. Подспорьем в реализации данных планов станет строительство новой взлетно-посадочной полосы воздушной гавани», — сообщили в телеграм-канале министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана.

Работы по строительству взлетно-посадочной полосы ведутся в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система» и являются частью второго этапа реконструкции аэропорта. Длина полосы составит 3 200 метров, а ширина — 45 метров. В январе этого года готовность объекта составляла 90%.

«Уложены два слоя бетона: нижний защитный и верхний марочный (сверхпрочный). Ведутся работы по благоустройству территории вокруг новой ВПП. Также осуществляется закрытие теплового контура здания аварийно-спасательной станции», — отмечают в ведомстве.

По проекту, также будет реконструирован перрон на 8 воздушных судов, установлено новое светосигнальное и метеорологическое оборудование, созданы учебно-тренировочный полигон и площадка для обработки самолетов жидкостью от обледенения.

«После завершения реконструкции аэропорт Махачкалы сможет принимать воздушные суда любого типа даже в сложных метеоусловиях. Это откроет принципиально новые возможности для роста количества рейсов, увеличения пассажиропотока и расширения маршрутной сети», — говорится в сообщении.

Об аэропорте

Международный аэропорт Махачкала (Уйташ) имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана — единственный аэропорт Дагестана. С 2019 года воздушная гавань увеличила пассажиропоток вдвое — с 1,5 млн человек до почти 3 млн пассажиров.

В феврале «Это Кавказ» сообщал, что из аэропорта Махачкалы запустили дополнительные рейсы в столицу Узбекистана Ташкент.