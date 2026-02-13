Отдых в Испании для россиян оказался под угрозой

Массовый технический сбой в работе испанского визового центра в Москве лишил сотни россиян возможности оформить шенгенские визы. Как сообщает Shot, личный кабинет на сайте не функционирует уже несколько дней, а первые сбои фиксировались еще две недели назад.

Туристы жалуются, что не могут заполнить анкету, отправить ее и записаться на прием — система сбрасывает пользователей при попытке входа. Из-за этого срок ожидания документа растянулся до трех месяцев при стандартных одном-двух.

Некоторым заявителям помогает смена IP-адреса, однако гарантии, что сайт не «отвалится» в процессе заполнения, нет, пишет канал. Россияне отмечают, что визовый центр до сих пор не устранил неполадки. В самом учреждении заявили, что работа над восстановлением доступа к личным кабинетам продолжается.

Ранее сообщалось, что с 12 февраля начали работу сервисно-визовые центры Японии в Москве и Санкт-Петербурге. В этот день прием заявлений осуществлялся в посольстве Японии до 12:00, а после — в визовых центрах. Прием документов будет производиться с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00 (кроме выходных и праздников).