Россиян призвали не посещать Канаду

Российских граждан призвали не посещать Канаду из-за «совокупности негативных факторов». Такой совет соотечественникам дал посол РФ в Оттаве Олег Степанов, его слова передает РИА Новости.

Он также обратился к россиянам, находящимся в Канаде по рабочим или семейным обстоятельствам, рекомендовав им всегда быть начеку.

«При ощущении опасности обращаться к нам. Посольство и генконсульства сделают максимум, чтобы помочь и защитить», — отметил посол.

Кроме того, Степанов заявил, что Канаде придется платить за русофобскую политику и практически, и политически. Он подчеркнул, что Россия располагает широким арсеналом мер воздействия на Канаду и ее союзников.

Ранее в Госдуме посчитали, что отмена канадских виз российским гражданам предсказуема, поскольку эта страна всегда относилась к визовому вопросу более предвзято, чем США. До этого стало известно, что все визовые центры Канады в России прекратили прием заявок с 28 января.