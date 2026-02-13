Красный код опасности: как в Таиланде туристы смогут наказывать таксистов

Власти Королевства Таиланд инициировали масштабную цифровую реформу таксомоторной отрасли. Теперь официальным инструментом контроля за перевозчиками становятся специальные цветные QR-коды. Система нацелена на повышение уровня сервиса и безопасности гостей страны, включая многочисленных путешественников из России. Инновация позволит пассажирам оперативно сверять данные водителя, наблюдать за передвижением автомобиля в навигаторе и направлять сигналы о нарушениях напрямую в контролирующие инстанции. Что изменится для туристов – в материале «ФедералПресс».

© РИА "ФедералПресс"

Как сообщает Департамент наземного транспорта Таиланда (DLT), реализация проекта уже стартовала.

«Каждое легальное транспортное средство получит три уникальные наклейки. По последним данным, такие коды уже размещены на примерно 70 000 автомобилей, а завершить оснащение всего парка власти намерены к июню 2026 года», – говорится в официальном заявлении ведомства.

Это нововведение призвано восстановить доверие к перевозчикам, особенно в точках притяжения иностранцев – на Пхукете, в Паттайе, Чиангмае и Бангкоке.

Принцип работы и функционал

Таиланд может сократить безвиз для россиян в два раза

Разработчики предусмотрели три уровня взаимодействия с сервисом, каждый из которых имеет собственный цвет и назначение.

Первая метка – фиолетовая – располагается в кабине рядом с водительским местом. С ее помощью клиент идентифицирует шофера через правительственную базу. Достаточно навести камеру, чтобы убедиться в подлинности лицензии и совпадении фотографии личности.

Второй стикер, синего цвета, размещен на левой боковине кузова. Это «пульт управления» поездкой. Интерфейс демонстрирует ориентировочную стоимость трансфера, дублирует маршрут в режиме реального времени. Здесь же доступна функция обратной связи: от благодарности до стандартизированного отзыва о качестве услуг.

Третий элемент – красная наклейка на внешней стороне задней двери. Данный инструмент активируется исключительно в конфликтных ситуациях. Если таксист отказался везти, проявил грубость или нарушил правила дорожного движения, жалоба через красный код минует посредников и мгновенно уходит в надзорные органы.

Инструмент защиты от мошенничества

Для российских туристов нововведение становится своеобразным цифровым конвоем. Фиолетовый код позволяет на месте отсечь нелегальных извозчиков. Синяя наклейка дает возможность не только контролировать передвижение, но и делиться геолокацией с близкими. Прозрачный тариф исключает споры о стоимости, а наличие прямого канала связи с властями дисциплинирует водителей.

Типичные уловки и способы противодействия

Накопленный опыт пребывания в Таиланде показывает, что недобросовестные таксисты часто эксплуатируют одни и те же схемы. Цифровая маркировка автомобилей призвана свести эти риски к нулю.

Самое распространенное явление – отказ активировать таксометр с требованием фиксированной, чаще всего завышенной, оплаты. В этом случае эксперты советуют твердо настаивать на включении счетчика либо покинуть салон. Легальный перевозчик с QR-метками не имеет права игнорировать это требование.

Другой сценарий – манипуляции с приборами учета, когда индикация стоимости набегает аномально быстро. Синий QR-код выступает здесь эталоном: отслеживание фактического пути и примерной цены помогает распознать неисправность оборудования.

Распространена и история с «исчезнувшим адресом». Водитель уверяет, что отель или достопримечательность закрыты, и настаивает на альтернативном маршруте в место, где ему полагается комиссия. Специалисты рекомендуют демонстрировать карту на смартфоне, а любой объезд фиксировать через систему слежения.

Бытовая проблема – отсутствие размена. Получив купюру в 1000 бат, шофер разводит руками, провоцируя пассажира оставить сдачу «на чай». Во избежание подобных ситуаций рекомендуется заранее запасаться мелкими банкнотами либо уточнять наличие сдачи до финала поездки.

Отдельный пункт – агрессивная манера езды. Если водитель превышает скорость или ведет автомобиль опасно, в дело вступает красный QR-код. Зарегистрированная через него претензия привязывается к данным нарушителя, времени и месту инцидента, что гарантирует официальное разбирательство.

Чего ждать от нововведения

Внедрение трехцветной системы – серьезный шаг азиатского государства навстречу туристическому потоку. Однако результативность программы напрямую связана с готовностью путешественников пользоваться предложенными опциями.

Специалисты отрасли призывают выбирать автомобили с опознавательными знаками DLT, сканировать стикеры до посадки и не игнорировать функцию подачи жалоб. Это не только обеспечит личную безопасность, но и повысит общий стандарт услуг в королевстве.