Бюджет поездки в Турцию: сколько денег уйдет на еду вне отеля и экскурсионную программу

Отдых в Турции у большинства туристов ассоциируется с пакетными турами и системой «все включено». Однако даже при полностью оплаченном отеле и питании расходы не заканчиваются: экскурсии, прогулки по городу и спонтанные покупки требуют отдельного бюджета. Эксперты АТОР подсчитали, сколько денег стоит закладывать на дополнительные траты, а также разобрались, как выгоднее расплачиваться.

© РИА "ФедералПресс"

Экскурсии

Турция предлагает путешественникам богатый выбор экскурсий – от недорогих прогулок по историческим местам до эффектных полетов над легендарными достопримечательностями. Большинство обзорных и тематических маршрутов обходится в 40–100 долларов с человека.

Например, прогулку по старому городу Калеичи с заездом на Мышиный остров можно купить за сумму от 39 долларов. Погружение с аквалангом – от 55 долларов, а насыщенный тур по Аланье с шопингом – от 65 долларов. Те, кто хочет увидеть сразу античность и панорамы с высоты, выбирают комбинацию Фаселис и горы Тахталы – такой день стоит от 95 долларов.

Один из самых популярных маршрутов – Демре и Кекова – обойдется в сумму от 99 долларов. А для тех, кто готов на впечатления уровня «вау», есть полет над Памуккале – цены на него стартуют от 259 долларов.

Поездки внутри страны

При организации самостоятельной поездки по Турции в бюджет закладываются аренда автомобиля, проживание в отелях и внутренние перелеты. В целом расходы остаются вполне умеренными. Например, перелет по маршруту Стамбул – Мерсин и обратно с багажом будет стоить от 13 тысяч рублей на человека. Время в пути – 1 час 35 минут.

Питание

Турецкая кухня славится вкусными и сытными блюдами, при этом цены в заведениях общепита остаются вполне доступными. Обед в недорогом кафе обойдется в 200–300 лир (примерно 600 рублей) на человека.

В ресторане среднего класса средний чек уже выше – около 850–1000 лир (до 2 тысяч рублей). Таким образом, даже питание вне отеля не потребует значительных расходов, а выбор форматов позволяет подстроиться под любой бюджет.

Оплата

Универсальный способ расчета в Турции – наличные лиры. Их можно приобрести за доллары, евро или другую валюту. Из российских карт работают UnionPay (Россельхозбанк, Азиатско-Тихоокеанский банк), однако прием есть не везде. Например, в сети магазинов Migros ими расплатиться не получится.

Альтернативный и более выгодный вариант – приложение Letim. Оплата проходит по QR-кодам или по карте этой системы. Рубли конвертируются в лиры по курсу, также доступно снятие наличных в банкоматах. Letim принимают по всей Турции. Само приложение бесплатное, выпуск и доставка пластиковой карты на дом обойдутся около 700 рублей.

Оплатить экскурсии у туроператоров часто можно рублями – по карте «Мир» (у многих гидов есть переносные терминалы) либо напрямую по внутреннему курсу компании. Рассчитывать на курс Центробанка в этом случае не стоит.