Таиланд может сократить безвиз для россиян в два раза

Власти Таиланда рассматривают возможность сократить безвизовый въезд для граждан 93 государств, включая Россию.

© РИА "ФедералПресс"

До июля 2024 года россияне могли находиться в Таиланде без визы 90 дней. Позже этот срок сократили до 60 дней. Министерство туризма и спорта предлагает урезать этот срок еще вдвое – до 30 дней, сообщает Bangkok Post.

Секретарь по туризму и спорту Наттрия Тавеевонг пояснила: средний срок отдыха иностранцев в Таиланде не превышает 21 дня, поэтому большинство туристов изменений не заметят. Тем, кто захочет остаться дольше, достаточно будет продлить визу на общих основаниях.

Напомним, Таиланд не смог достичь своего докризисного пика по количеству туристов. Власти Таиланда намерены расширить туристическую географию за пределы популярных курортов, делая ставку на продвижение малоизвестных регионов.