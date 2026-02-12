Почему не стоит самостоятельно аннулировать туры на Кубу на отдаленные даты

В агентстве клиенту сообщили, что при аннуляции тура на Кубу с него удержат фактически понесенные затраты. Об этой ситуации редакции TourDom.ru рассказал сам турист.

Валерий приобрел тур на Кубу от туроператора Pegas в Travelata. Поездка планировалась с 2 по 13 июня. 12 февраля он обратился в компанию с просьбой отменить бронь.

Ответ службы поддержки оказался для него неожиданным:

«С вас будут удержаны фактически понесенные затраты, на данный момент – 4,5 тыс. руб.»

В компании уточнили:

«Уведомлений от туроператора по вашему бронированию не поступало, поэтому любые изменения будут происходить по условиям договора. Если Pegas сообщит об отмене заявки, мы свяжемся с вами для решения вопроса о перебронировании или возврате».

В компании Travelata редакции TourDom.ru пояснили:

«По информации от Pegas, аннуляция туров происходит в порядке очереди. По турам на отдаленные даты туроператоры пока не сообщают о дальнейших действиях. Рекомендуем дождаться отмены бронирования со стороны туроператора. Если же турист сам запросит аннуляцию, последует стандартное удержание фактических затрат».

Уведомление NOTAM от аэропорта Гаваны о невозможности заправки самолетов топливом в кубинских аэропортах было объявлено на месяц – с 10 февраля по 11 марта. В рекомендации Минэка от 11 февраля «воздержаться от поездок на Кубу в туристических целях» не уточняется, на какой срок она введена. Отметим, рекомендация появилась неожиданно, когда до вылетов ближайших рейсов оставалось несколько часов. Туроператоры сейчас обрабатывают большое количество заявок, начав с ранних дат и постепенно продвигаясь к более поздним. Вместе с тем действующая рекомендация позволяет туристам при желании обратиться за возвратом стоимости тура.