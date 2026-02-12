Туристам предложили выгодно слетать в Испанию

Туристам с действующим шенгеном можно неплохо сэкономить на перелетах в Европу. Очень приятные ценники обнаружились у Pegasus. Например, 24 февраля всего за 5,2 тыс. налегке можно слетать из Москвы в испанскую Севилью с пересадкой в Стамбуле. С багажом немногим дороже – 6,1 тыс. В данном случае система бронирования предлагает достаточно продолжительную пересадку в аэропорту Сабиха Гекчен в 11 часов. Но в современных реалиях она будет не лишней. Если хочется побыстрее, то есть вариант за 13,5 тыс. Тогда стыковка составит 4,5 часа. Обратные можно тоже поискать – от 9 тыс. без багажа в начале марта.

Из Петербурга тоже есть недорогие билеты. Например, 1–9 апреля round trip все в тот же испанский город доступен за 18,6 тыс. На пересадку отводится более 14 часов. Также с берегов Невы можно отправиться в Вену. В марте-апреле есть варианты one way от 10,4 тыс.

Тем, кто может себе позволить посетить Германию, которая не очень лояльна в плане выдачи виз россиянам, есть смысл присмотреться к билетам из Пулково в Лейпциг за 7,4 тыс. Здесь придется сделать не самую очевидную пересадку в Анталье. Кстати, один сегмент из Петербурга на турецкий курорт продается в 2 раза дороже. В Берлин можно отправиться за 13,2 тыс., но уже с перелетом через Стамбул.