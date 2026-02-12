Без полного возврата: после отмены рейсов на Кубу туристы получили отказ

Туристы продолжают получать сообщения об отмене рейсов и туров на Кубу. Авиакомпании и туроператорские компании информируют о полном возврате средств. Но некоторые самостоятельные туристы, которые бронировали у туроператоров только проживание на Острове свободы, а авиабилеты покупали самостоятельно, получили неожиданный для себя ответ: возврат по их желанию будет осуществляться с вычетом фактически понесенных расходов.

«Говорят, что, несмотря на прекращение рейсов из России, можно лететь другой авиакомпанией – тут препятствий нет. И сам отель работает – у него из-за топлива проблем нет», – пишут в соцсетях туристы.

Для потребителя, оказавшегося в этой ситуации, конечно, такая весть неприятна. Однако нужно отметить: туроператор действует ровно так, как ему предписывает буква закона. В №132-ФЗ прописан только один вариант полного возврата средств, когда властями выпущены рекомендации не посещать страну, куда было запланировано путешествие, иных случаев законодатели не предусмотрели:

«Статья 14 действует только в отношении турпродукта, а не бронирования отдельных услуг. Тут стороны должны руководствоваться положениями Гражданского кодекса РФ и Закона РФ "О защите прав потребителей". Соответственно, если отель продолжает оказывать услуги, а у клиента не получается ими воспользоваться из-за сторонних обстоятельств, то тут могут быть фактически понесенные расходы», – объясняет юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская.

Что касается отдельных услуг, на текущий момент действует только одно ограничение – Минэк рекомендовал туроператорам со вчерашнего дня прекратить их реализацию наряду с турпродуктом.

Стоит иметь в виду, что размещение без перелета через туроператора бронирует очень малая доля туристов. Особенно в таких путешествиях в дальние регионы, как на Кубу. Большинство предпочитает покупать тур, включающий авиаперевозку.

