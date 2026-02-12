С видом на гору Фудзи: как спланировать путешествие в Японию

Визовый центр Японии начал работу в Москве 12 февраля. Как спланировать путешествие в Страну восходящего солнца и в какую стоимость обойдется поездка, разбиралась Москва 24.

Комфортное оформление

Сервисно-визовый центр Японии (JVAC) открылся в Москве 12 февраля. Предполагается, что он решит проблему долгих очередей, с которой столкнулись российские туристы на фоне популярности этого направления. Министр японского посольства Даидзи Ямагути сообщил, что в прошлом году число путешественников из РФ выросло почти вдвое, достигнув примерно 195 тысяч человек.

"Открытие визового центра позволит заявителям на визы проходить процедуру подачи заявления более комфортно и эффективно".

Дипломат подчеркнул важность обменов туристами, которые закладывают основу для будущего двусторонних связей. Введение предварительной записи в визовом центре позволит сократить время ожидания, а часы приема в дальнейшем планируют продлить. Пока же документы будут принимать по будням с 09:00 до 16:00.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал Москве 24, что популярность Японии связана в том числе с очень быстрым оформлением визы – в среднем за 4 дня. Кроме того, она остается бесплатной для жителей РФ.

По его словам, пакет документов при подаче на визу не изменился. Нужно обязательно предоставить весь перечень, включая банковскую справку и справку с работы.

"У Японии есть еще один большой плюс: несмотря на отсутствие прямых рейсов, существует множество стыковочных через Китай. Цены на них, особенно в межсезонье, очень доступные, даже по сравнению с другими странами. Например, можно "поймать" билеты с пересадкой в Китае от 45–50 тысяч рублей туда-обратно. Но бывает и 60, и 90 тысяч".

Эксперт отметил, что в Японии два "брендовых" туристических сезона: весной, когда можно полюбоваться цветением сакуры, и осенью, в период красных кленов (его еще называют момидзи). В то же время страна остается всесезонной в плане туризма, обратил внимание Горин.

"Зимой там можно кататься на лыжах, а лето ориентировано на городские путешествия, в связи с чем представлена широкая экскурсионная программа", – добавил он.

Спрос на экскурсии достаточно большой, поэтому эксперт порекомендовал бронировать их заранее. Кроме того, стоит планировать посещение не одного города, а поездить по стране на скоростных поездах, самолетах или автомобилях.

"Цены на отели в Японии, как и везде, зависят от категории. Если хочется сэкономить, поездка в группе с туроператором выйдет дешевле, чем индивидуальные экскурсии и гид. Приблизительный бюджет путешествия назвать сложно, потому что диапазон широкий. Например, цена на билеты – это уже половина стоимости. В среднем сегменте поездки с экскурсиями и перелетом стоят от 250 тысяч до 500 тысяч рублей на двоих на 7 дней. В высокий сезон туристов значительно больше и цены выше", – предупредил эксперт.

Важно помнить, что при планировании поездки в любую страну нужно заранее ознакомиться с действующими правилами. Помимо этого, всегда рекомендуется оформлять медицинскую страховку, добавил Горин.

Знаковые места

Руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь отметила, что цветения сакуры в Японии обычно наступает в конце марта – апреле.

"Это пиковый сезон у туристов еще и в том числе благодаря приятной, комфортной температуре. Поэтому надо готовиться к толпам туристов и высоким ценам на перелеты, жилье и так далее", – сказала эксперт Москве 24.

Если же хочется посмотреть на красные клены, стоит планировать поездку с октября по ноябрь.

"Такой период тоже характеризуется хорошей погодой, когда сухо, тепло. При этом момидзи не так популярен, как сакура, поэтому туристов будет поменьше и цены тоже чуть ниже", – рассказала эксперт.

Для горнолыжного отдыха она порекомендовала выбрать период с декабря по февраль, а вот летом бывает сезон дождей, который длится примерно до середины – конца июля. Кроме того, август в Японии – это жара, высокая влажность и риск тайфунов, отметила Ансталь.

"За неделю первого путешествия по стране стоит посмотреть Токио: в частности, районы Сибуя, Синдзюку и Асакуса. Также можно посетить смотровую площадку Tokyo Skytree. Обязательно нужно съездить к Фудзи – священной горе, которая создает интересную атмосферу и красивую картинку. Следует посетить и Киото: там есть Храм тысячи красных ворот, район гейш, бамбуковые рощи. Еще стоит отправиться в город Нара, где находится парк с оленями".

Что касается культурных особенностей, в России, например, принято во время приветствия либо жать руки, либо обниматься или целовать друг друга в щеку. В Японии так делать не стоит, официальное приветствие в этой стране – только поклон, отметила эксперт.

"Про объятия и поцелуи в публичных местах тоже надо забыть. В храмах и некоторых ресторанах нужно обязательно снимать обувь, поэтому чаще всего там есть специальные тапочки. Кроме того, в метро стоит соблюдать тишину – в Японии с этим строго. На законодательном уровне это не закреплено, но такое поведение является традицией", – объяснила тревел-блогер.

Также важно помнить, что палочки для еды ни в коем случае нельзя втыкать в рис, поскольку это связано с погребальными ритуалами. Указывать на человека палочкой и что-то говорить тоже неприлично.

Есть еще одно важное правило – деньги нельзя передавать из рук в руки. Для этого есть специальные подносы, на которые можно положить наличные, заключила Ансталь.