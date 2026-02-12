Эксперт подсказал, как забронировать отель в Турции со скидкой в 50%

Сейчас забронировать отель на лето в Турции можно со скидкой в 20-50%, предсказать цену ближе к лету сложно из-за колебания курса, заявил НСН коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов.

© ТАСС

Летний отдых в Турции сейчас бронируется с приростом на 15-80% год к году в зависимости от компании. Традиционно наиболее востребованы курорты провинции Анталья. Туроператоры напоминают, что в феврале по акции раннего бронирования можно выбрать отели по наиболее выгодным ценам и из большего числа предложений. Затем с каждым месяцем размер скидок, как и ассортимент, будут сокращаться, сообщили в РСТ. Арзуманов отметил, что ажиотажного спроса пока нет.

«Если говорить о раннем бронировании Турции, то по нашей компании объёмы сейчас находятся примерно на уровне прошлого года. Мы не видим ни взрывного роста, ни снижения. Спрос остаётся устойчивым, особенно по Анталийскому побережью, которое традиционно является главным летним направлением для российских туристов. Покупать тур сейчас действительно выгоднее. Скидки по раннему бронированию на проживание в отелях достигают 20–50 процентов в зависимости от объекта. При этом важно учитывать валютный фактор. Все направления выездного туризма, включая Турцию, контрактуются в валюте, поэтому итоговая цена во многом зависит от её колебаний. Чем сильнее изменения курса, тем заметнее это отражается на стоимости путёвки», - рассказал он.

Ранее россиянам рассказали, как слетать в Японию за 20 тысяч рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».