На рейсах Turkish Airlines на популярный курорт туристам не хватает бизнес-класса

Покупая тур в Турцию с перелетом авиакомпанией Turkish Airlines из Санкт-Петербурга на самый популярный средиземноморский курорт, в Анталью, туристы не могут выбрать бизнес-класс. Туроператоры включают в пакет только эконом. На это обратили внимание редакции TourDom.ru турагенты. «У меня клиенты спрашивают бизнес. Почему в этом году из Питера нет такой услуги?» задает вопрос один из представителей розницы.

© tourdom.ru

По данным систем бронирования туроператоров, в июне туристы могут выбрать для перелета из Петербурга в Анталью и обратно экономкласс на нескольких чартерных рейсах. Выбор рейсов турецкого нацперевозчика достаточно велик, это TK 3151/3150, TK 3107/3105, TK 3139/3138, TK 3119/3118. А время отправления из Пулково варьируется от 01:05 до 12:45. Но билет можно купить только в экономклассе, в тариф включен провоз чемодана весом до 15–20 кг (в зависимости от рейса).

На официальном сайте Turkish Airlines перелет в бизнесе представлен на регулярных рейсах из Петербурга в Анталью – TK 1234 и на обратном TK 1233. Здесь норма по багажу выше – до 30 кг.

Впрочем, услуга доступна и в туре, но только для тех, кто летит из Питера в Бодрум: на чартерных рейсах турецкого флагмана TK 3167. С собой пассажиры бизнеса могут бесплатно провезти до 30 кг багажа. Судя по остатку мест, спрос на эту опцию высокий: например, на 13 июня осталось всего 4 свободных кресла.

Как подтвердили редакции TourDom.ru в туроператорах, на чартерных рейсах Turkish Airlines из Петербурга в Анталью одноклассная компоновка. «В сезоне-2026 мы предлагаем пакетные туры с перелетом на курорт в бизнес-классе только из Москвы, они доступны к бронированию в онлайне», – пояснили в туроператоре Coral Travel.

Туристы из Питера, желающие лететь в бизнесе, могут отдельно заказать проживание в отеле и перелет. «Билеты на регулярном рейсе в бизнес-классе доступны для бронирования через нашу систему GDS», – добавили в Coral Travel.

Ранее «ТурДом» писал, что российские туристы по-прежнему остаются верными Турции и не устают от отдыха в стране.