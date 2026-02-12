Nordwind сообщила о графике вывозных рейсов для российских туристов с Кубы

Авиакомпания Nordwind запланировала несколько вывозных рейсов с Кубы в Россию. Перелеты будут осуществляться в период с 12 по 21 февраля, сообщила пресс-служба перевозчика.

В частности, рейс N4-556 Варадеро – Москва назначен на 12, 14 и 18 февраля, N4-552 из Кайо-Коко – на 17-е число, а N4-558 из Ольгина – на 21-е. Самолеты предоставят только для российских путешественников. При этом 14 февраля состоится вывозной рейс N4-555 для возвращения граждан Кубинской Республики из столицы РФ в Варадеро.

Туристам, которые еще не улетели на Кубу, следует обратиться по месту покупки билетов. Если перевозка была включена в приобретенный турпакет, необходимо связаться с туроператором и запросить возврат денежных средств либо перебронироваться, выбрав для отдыха другое направление.

В авиакомпании подчеркнули, что полетная программа по направлению пока приостановлена. При принятии решения о возобновлении рейсов, Nordwind будет ориентироваться на возможности местных властей обеспечить заправку бортов авиационным топливом.

Ранее TourDom.ru писал, что «Россия» также объявила о вывозных рейсах из Гаваны и Варадеро. Полеты будут выполняться в период с 12 по 16 февраля. В свою очередь, пассажиры, которые не улетят на Кубу, могут оформить вынужденный возврат билета и получить полную его стоимость. Для этого необходимо обратиться по месту приобретения: к туроператору, турагенту или заполнить форму обратной связи непосредственно на сайте перевозчика.