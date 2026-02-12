В МИД Таиланда рассказали о пересмотре безвизового режима

Власти Таиланда пока не приняли решение о пересмотре 60-дневного безвизового режима для туристов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление МИД Королевства.

«В постановлении кабинета министров от 10 февраля 2026 года лишь отмечался ход текущего процесса пересмотра [визовых правил]. Любые последующие шаги, которые могут повлечь за собой изменения в безвизовой политике, будут подвергнуты тщательному и всестороннему рассмотрению соответствующими органами», — говорится в нем.

12 февраля газета Bangkok Post сообщила, что власти страны планируют сократить срок безвизового пребывания туристов с 60 до 30 дней для граждан 30 стран и территорий. В министерстве туризма и спорта завили, что это не приведет к негативным последствиям в туристической сфере, поскольку большинство отдыхающих находятся в стране не более 21 дня.

Постоянный секретарь Минтуризма Наттхрия Тхавивонг уточнила, что продление можно будет запросить в стандартном порядке.