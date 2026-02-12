Список документов на японскую визу изменился после открытия визовых центров

Сегодня начали свою работу визовые центры Японии в Москве и Санкт-Петербурге – ранее документы подавались напрямую дипломатам в посольстве и консульствах. Первые туристы делятся своим опытом посещения офисов VFS Global, который стал оператором Страны восходящего солнца. И вести первопроходцев не всегда радуют.

Первое и самое неприятное – сроки оформления увеличились. Ранее в дипмиссии это были стабильные 4 дня. Сейчас есть вилка, причем разным клиентам в ВЦ озвучивают очень отличные друг от друга сроки.

«Сказали ожидать от 4 дней до недели», – рассказывают в соцсетях одни заявители. «Готовность от 7 до 30 дней», – тут же пишут другие.

Второй вариант заметно хуже и не радует тех, кто только собирается оформлять разрешение на въезд:

«Ушла эпоха, когда ходили напрямую, и все было стабильно. А теперь просто жуть, сидеть несколько недель на иголках в ожидании результата».

Второе изменение заметили в визовом центре в Санкт-Петербурге:

«Для мультивизы теперь просят делать ксерокопию последней ранее выданной».

Как утверждают регулярно оформлявшие, требование это было и раньше, просто в консульстве «не слишком внимательно за этим бдили и пропускали так».

Заявителям, которые пойдут в ВЦ, важно также взять российский паспорт – он нужен для заключения договора с VFS Global на оказание услуг.

Посетители офисов в первой половине дня потратили на ожидание и подачу около часа, что по меркам ВЦ других стран немного. Обычный прием будут вести с 9 до 16, что на 4 часа дольше, чем ранее у дипломатов, а оставшиеся два вечерних до закрытия отведут под платный прием «прайм-тайм».

Несмотря на опасения многих, пока что с записью на подачу документов ситуация относительно нормальная. Совсем на ближайшие дни не записаться. Но на конец февраля и март есть доступные слоты.

Ранее TourDom.ru писал, что после первых новостей о дате открытия ВЦ у посольства и консульства Японии выстроились очереди, хотя на улице и были морозы.