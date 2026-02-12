Российские авиаперевозчики массово отменяют туры на Кубу

С 24 февраля авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») официально приостанавливает выполнение регулярных рейсов на Кубу. Причиной такого решения Росавиация назвала острый энергокризис на Кубе и серьезный дефицит авиационного керосина, из-за чего заправка лайнеров стала невозможной.

По информации перевозчика, финальные вывозные борты из Гаваны и Варадеро в Москву запланированы на 12, 14, 16, 17, 19 и 21 февраля, а последний рейс из российской столицы в Гавану состоится 15 февраля. Все последующие вылеты по данным маршрутам будут аннулированы.

Проблемы с топливом уже затронули тысячи российских путешественников: из-за нехватки ресурсов туристов начали переселять из отелей, а их возвращение на родину осложнилось.

Глава Росавиации подтвердил, что помимо «России» полеты временно прекращает и компания Nordwind. Ограничения будут действовать до тех пор, пока власти республики не нормализуют ситуацию с поставками горючего.