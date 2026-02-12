Таиланд снова готовится сократить срок безвиза для российских туристов

Таиланд в очередной раз рассматривает возможность сокращения срока безвизового пребывания с 60 до 30 дней для граждан 93 стран и территорий, включая Россию. Об этом сообщает Bangkok Post.

По данным Министерства туризма и спорта королевства, изменение не должно существенно повлиять на турпоток. В ведомстве отмечают, что большинство иностранных гостей, в том числе российских туристов, проводят в стране менее месяца. В среднем продолжительность поездки составляет 21 день.

Постоянный секретарь Минтуризма Наттхрия Тхавивонг пояснила, что специальный комитет по пересмотру визовой политики изучает действующие меры, включая 60-дневный безвизовый режим. По ее словам, туристы, планирующие более длительное пребывание, смогут оформить продление срока действия въездных документов в стандартном порядке.

Вопрос сокращения безвиза обсуждался таиландскими властями еще в 2025 году. Тогда предполагалось, что мера поможет ограничить деятельность теневого бизнеса и нелегальных работников.

Представители туристической отрасли Таиланда указывают, что путешественники из дальних стран обычно отдыхают в королевстве от 2 до 3 недель, тогда как гости из соседних государств приезжают в среднем на несколько дней. Ассоциация турагентов также обращала внимание на рост случаев нелегальной занятости среди иностранцев.