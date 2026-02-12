На месте крещения Иисуса Христа для туристов построят зрительный зал с климат-контролем

В Израиле завершился первый этап реконструкции комплекса Каср-эль‑Яхуд на реке Иордан – в том месте, где, согласно преданию, крестился Иисус Христос. Это одна из христианских святынь, включенных в популярные туристические маршруты.

© Соцсети

По данным Министерства туризма страны, на территории появились новые подъездные дороги, расширенные парковочные зоны, сервисный центр для паломников и удобная деревянная терраса для безопасного спуска к Иордану, а также специально оборудованная беседка для молитв и отдыха. В проект вложено более 8 млрд долларов.

До начала капитальной реконструкции, с 2009 года, здесь использовались временные сооружения, но поток паломников уже тогда превышал миллион человек в год. Второй этап предусматривает строительство крытого зрительного зала с системой климат‑контроля и специальной водной дорожки для маломобильных посетителей. Эти работы планируют завершить к концу 2026 года.

Помимо Каср-эль‑Яхуда, в Израиле реализуются и другие масштабные проекты по сохранению и обновлению христианских святынь и исторических объектов. В Иерусалиме несколько лет велась реставрация Храма Гроба Господня, одной из ключевых христианских святынь, где были укреплены древние конструкции, восстановлены напольные покрытия и проведена частичная реставрация внешних фасадов. Работы были направлены на повышение безопасности паломников и сохранение уникальных архитектурных элементов.

В базилике Рождества Христова в Вифлееме, месте рождения Иисуса по христианскому преданию, начаты крупные реставрационные работы над Гротом Рождества – той части, которую прежде долгое время не обновляли. Проект включает укрепление стен, замену изношенных камней и улучшение инженерной инфраструктуры, что позволит увеличить пропускную способность для гостей и паломников.

Кроме того, в Галилее ведутся работы по благоустройству территории Благовещенской базилики в Назарете и прилегающих паломнических маршрутов, с улучшением пешеходных дорожек, указателей и зон отдыха для туристов.

В рамках туристической и культурно‑исторической программы в конце января в Иерусалиме открыли для посещения древнюю улицу возрастом более 2 000 лет, часть так называемого пути паломников. Эта каменная мостовая, обнаруженная в ходе многолетних археологических раскопок, вела от бассейна Силоам к Храмовой горе и служила главной траекторией для путешествующих в Иерусалим верующих во времена Второго Храма. Новый маршрут позволяет современным туристам пройти по этому историческому пути и почувствовать атмосферу древнего города.

По подсчетам Министерства туризма, в 2025 году страну посетили около 1,3 млн иностранных туристов, из которых 64 тыс. прибыли из России, и значительная часть этих гостей приходит именно к христианским святыням и историческим местам.