Отель Bebek Hotel By The Stay Collection в Стамбуле, известный террасой с видом на Босфор, передали под государственное управление. Прокуратура потребовала ареста имущества владельца Музаффера Йылдырыма, в соответствии с законом о противодействии отмыванию доходов. Кроме того, вокруг отельера разгорелся скандал: по версии следствия, он превратил гостиницу в центр наркоторговли и проституции.

Отель назван в уголовном деле по фактам употребления наркотиков представителями местной элиты. У 24 подозреваемых - актеров, бизнесменов, блогеров - при тестировании обнаружили запрещенные вещества, положительный результат получен и у самого владельца гостиницы.

Следствие утверждает, что вечеринки для особых клиентов проходили в барах Bebek: гости регистрировались под чужими именами и поднимались в VIP‑лаунжи на верхних этажах, где употребляли наркотики. По информации издания Haberler, персонал не проверял посетителей.

В ходе обысков в отеле изъяты запрещенные вещества. Задержаны около 20 медийных лиц и сам владелец Bebek, который, по сообщениям следствия, сознался в проведении подпольных вечеринок.

Месяцем ранее в гостинице демонтировали отдельные пристройки, в том числе и знаменитую террасу с видом на Босфор. Как сообщили турецкие СМИ, суд признал постройки незаконными.

Bebek Hotel By The Stay Collection — небольшой отель на 22 номера в центре Стамбула. Отзывы о гостинице на Tripadvisor сильно разнятся. Одни описывают место восторженно: «Концепция только для взрослых, красивые люди, потрясающие вечеринки». Другие жалуются, что за последние годы отель скатился: «Владельцы больше занимаются ночным клубом, чем гостиницей», «Если хотите выспаться — не останавливайтесь здесь, по вечерам жуткий шум». «Модный ресторан, маскирующийся под отель — для местных влиятельных людей, а не для отдыхающих».

На российском рынке проживание в отеле предлагали преимущественно на онлайн‑платформах, где его позиционировали как объект уровня 3–4*. Судя по единичным отзывам, туристов из РФ в гостинице было немного.

Сейчас гостиница пропала из поисковой выдачи онлайн агрегаторов. «Отель распродан, нет доступных тарифов на выбранный период», - указано на одном из них.