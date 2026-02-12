Российских туристов в Чили задержали из-за газовой горелки

Российских туристов задержали в Чили и отправили в СИЗО из-за газовой горелки. Инструмент для розжига был у них изъят во время путешествия по национальному парку Торрес-дель-Пайне. Об этом МИД страны уведомил Посольство РФ в Сантьяго.

«Также известно, что предполагаемые нарушители должны предстать перед чилийским судом для вынесения решения в соответствии с местным законодательством», – сказали в диппредставительстве.

При этом, по данным чилийских СМИ, каждому из задержанных грозит штраф в размере 1170 долларов и запрет на въезд в Чили на 3 года. Интересно, что в тот же день в Торрес-дель-Пайне за курение был задержан гражданин США, его должны оштрафовать на 2340 долларов.

Посольство РФ в Сантьяго заявило о готовности продолжать мониторинг ситуации и при необходимости принимать меры по защите законных прав и интересов своих граждан. В заявлении также содержался призыв ко всем россиянам, находящимся в Чили, строго соблюдать местные законы и правила поведения.

Отметим, что ранее в Чили уже фиксировались инциденты с участием российских туристов – в частности, общественный резонанс вызвало дело о катании на квадроциклах в Патагонии, которое получило широкое освещение в местных СМИ и привлекло внимание властей.