Самостоятельные туристы боятся не узнать о вывозном рейсе с Кубы

Туристы, которых новость об отмене рейсов на Кубу застала непосредственно во время отдыха на Острове свободы, продолжают усиленно следить за новостными лентами, несмотря на разницу во времени. Определенные переживания есть у тех, кто планировал поездки самостоятельно и покупал авиабилеты напрямую у авиакомпаний. Организованные туристы об изменениях регулярно получают информацию как напрямую от туроператора, так и от турагентов.

Дело в том, что ресурсы «Аэрофлота» недоступны за рубежом. Потому некоторые пассажиры боятся вовремя не узнать об изменениях вылета:

«Как связаться с “Аэрофлотом”, непонятно. Сайт и личный кабинет недоступны отсюда. В приложении, где покупал билет, нет ни номера рейса, ни номера билета, только код резерва, а при обращении требуют ввести номер билета», – пишут туристы в соцсетях.

Попытка дозвониться тоже не подходит:

«Я один раз роуминг включил – больше никто меня не заставит это сделать. Сразу начались непонятные списания на тысячи. Единственный последний вариант – группа “ВКонтакте”, там есть сообщения, надеюсь, ответят».

На текущий момент авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», запланировала рейсы FV6928 Варадеро – Москва 12, 14, 17, 19, 21 февраля, а также FV6850 Гавана – Москва 16 февраля. С 24 февраля все последующие вылеты по данным направлениям будут отменены.

Напомним, что обычно в случае изменений оповещения не просто появляются в личном кабинете, а дублируются по электронной почте и СМС, по указанным контактам в бронировании.

Ранее TourDom.ru писал, что Куба частично подтвердила заправку российских самолетов, которые будут вывозить туристов на этой и следующей неделе.