Вылет из Тюмени в Нячанг задерживается на 15 часов

Рейс AZUR air ZF 2559 Тюмень – Нячанг, который должен был отправиться 11 февраля в 22:50 по местному времени, задерживается более чем на 15 часов.

По словам одной из пассажирок, сначала вылет перенесли на утро 12 февраля, а потом примерно в 02:00 по громкой связи сообщили о новом переносе. По данным табло аэропорта, вылет рейса во Вьетнам сейчас запланирован на 14:00 12 февраля.

Пассажирка пожаловалась, что потратила на такси 2 тыс. руб. и еще 15 – на отель.

Кроме этого, по состоянию на 12 февраля задержки международных рейсов наблюдаются и в московском аэропорту Шереметьево, несколько рейсов с международными направлениями прилетают с опозданием, в том числе самолет из Еревана и Алматы, которые должны были прибыть раньше, но приземлятся позже запланированного времени.

В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) задерживаются рейсы, прилетающие из Пекина и Бангкока.