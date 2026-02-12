Куба согласна заправлять самолеты для вывоза российских туристов

Куба частично подтвердила топливное обеспечение российских рейсов на ближайшие 2 недели, сообщил посол РФ в Гаване Виктор Коронелли.

По словам дипломата, кубинская сторона дала гарантии на заправку прибывающих за туристами российских самолетов, по крайней мере для «Аэрофлота». По остальным перевозчикам ожидаются аналогичные решения. Посольство России в Гаване сохраняет постоянную связь с авиакомпаниями и авиационными властями Кубы, чтобы обеспечить безопасное возвращение российских граждан на родину.

Параллельно Москва планирует в ближайшее время направить Гаване гуманитарную помощь в виде нефти и нефтепродуктов, уточнили в дипмиссии. Однако конкретные сроки не называются.

Напомним, Минэкономразвития РФ рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок на Кубу, а туроператорам приостановить продажи туров в связи с «чрезвычайной ситуацией с топливом» на острове.

Авиакомпания «Россия» объявила о выполнении вывозных рейсов с Кубы в период с 12 по 16 февраля. Пассажирам, чьи перелеты из Москвы не состоятся, обещан полный возврат средств. Заявление можно подать там, где был приобретен билет: через форму обратной связи на сайте перевозчика, у туроператора или агента по продаже.

Nordwind также скорректировала программу полетов: с 12 февраля авиакомпания будет выполнять только вывозные рейсы в Россию для пассажиров, уже находящихся на острове, с вылетами из Варадеро, Ольгина и с Кайо-Коко в Москву. Конкретные даты перелетов пока не объявлены.