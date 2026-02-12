Почему стоит увидеть «смоляное озеро» на острове Тринидад

На юго-западе Тринидада, недалеко от деревни Ла-Бреа, находится одно из самых необычных мест Карибского региона — Pitch Lake, известное как «смоляное озеро». Это крупнейшее в мире природное скопление асфальта: вместо воды здесь густая чёрная масса, похожая на расплавленную смолу. Ландшафт выглядит мрачным и почти инопланетным, но на самом деле озеро живёт своей медленной, непрерывной жизнью. Озеро, по которому можно ходить: тропическое чудо из асфальта на Кубе - об этом подробнее на сайте Туристас.

Pitch Lake образовалось благодаря нефти, скрытой глубоко под островом. Со временем она поднимается к поверхности, лёгкие компоненты испаряются, а тяжёлые остаются и накапливаются, формируя плотный асфальтовый слой. По нему можно ходить — поверхность в основном твёрдая и слегка пружинит, хотя в жару смола становится мягче, и в некоторых местах можно немного провалиться.

Озеро было известно местным жителям задолго до прихода европейцев, а в 1595 году о нём рассказал сэр Уолтер Рэли, использовав смолу для ремонта своего корабля. Позже Pitch Lake превратилось в важный промышленный объект: натуральный асфальт добывают здесь уже более ста лет и экспортируют по всему миру для строительства дорог. При этом запасы не истощаются — масса внутри озера постоянно движется, и новое сырьё поднимается с глубины.

Несмотря на суровый вид, здесь есть жизнь: из трещин выходит газ, появляются пузырьки, после дождей образуются лужицы с растениями и насекомыми. Учёные находили в смоле микробов, а также кости животных и старые предметы, отлично сохранившиеся в плотной среде. Сегодня Pitch Lake привлекает туристов своей загадочной атмосферой и возможностью пройтись по «живой» земле.