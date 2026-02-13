Российская тревел-блогерша побывала в Австрии и поделилась впечатлениями

Российская тревел-блогерша побывала в Австрии и описала ее словами «категорически не хочу так жить». Своим мнением она поделилась в блоге «Валери лайт» на платформе «Дзен».

Автор публикации приехала в Вену к эмигрировавшей подруге и заметила, что местные женщины не носят макияж и не делают укладки. Европейки выглядят и одеваются как хотят, не обращая внимания на возраст и лишний вес.

«Толстая женщина лет пятидесяти в коротких шортах, из которых выпирают ноги с целлюлитом. Девушка в коротком топе, из-под которого виден живот со складками. Седовласая дама в мини-юбке. И никто из них даже не пытается это как-то скрыть или сгладить», — поделилась впечатлениями с подписчиками россиянка.

Гражданка РФ узнала, что женщины выглядят в Австрии неухоженными из-за дорогих услуг в салонах красоты. Также ее огорчило расписание европейских супермаркетов, которые закрываются на выходные. При этом в стране нет сервисов доставок. «Да, круто, что европейки свободны от общественного мнения. Но эта свобода идет в комплекте с кучей неудобств, ограничений и отсутствием выбора. А я не готова на такой обмен», — пришла к выводу туристка.

