Таиланд без переплат: сколько стоит день отдыха и где сэкономить

В Таиланде туристы редко выбирают «все включено» – слишком много интересного ждет за пределами гостиницы. Поэтому в бюджет необходимо закладывать питание, экскурсии и транспорт. Специалисты АТОР проанализировали цены и актуальные способы оплаты для российских путешественников.

Питание

Питание в Таиланде представлено в очень широком ценовом диапазоне – здесь можно найти как бюджетные варианты, так и рестораны высокой кухни. Выбор блюд огромен: от традиционной тайской еды до русской, европейской и других кухонь мира.

Тем, кто готов питаться в магазинах (где продают готовую еду – вкусно, недорого, большой выбор блюд) или брать еду с лотков уличных торговцев, вполне реально уложиться в 250–500 бат в день на человека (это около 1,3 тыс. рублей). Такой формат позволяет сытно и разнообразно есть, не переплачивая.

Если же обедать и ужинать в ресторанах, ежедневные траты на одного человека вырастут до 1–1,5 тыс. бат (примерно 3,6 тыс. рублей). Алкоголь и сигареты в Таиланде недешевы, поэтому их лучше учитывать отдельно.

Экскурсии

Таиланд – страна, где постоянно тянет куда-то поехать и увидеть что-то новое. Экскурсии здесь на любой вкус и кошелек: цены стартуют от 950 бат (примерно 2,3 тыс. руб.). Одна из самых популярных и дорогих – поездка на Симиланские острова с Пхукета, она обойдется в сумму около 4 тыс. бат (10 тыс. руб.) с человека.

Если в планах путешествие по разным провинциям, к экскурсионному бюджету придется добавить расходы на перелеты, поезда или трансфер между регионами.

Транспорт

Короткая поездка на такси (до 5 км) обойдется в 80–100 бат, а проезд на сонгтео – в 20 бат. Тем, кто планирует много передвигаться, выгоднее арендовать транспорт: машина стоит от 800–1000 бат в сутки, мопед – от 200–400 бат.

Внутренние перелеты вполне доступны. Например, перелет из Бангкока на Пхукет и обратно в феврале обойдется примерно в 10 тыс. рублей с багажом (время в пути – 1,5 часа). Билеты с Пхукета до Краби стоят около 12 тыс. рублей туда-обратно. С апреля цены становятся ниже – высокий сезон заканчивается.

Оплата

Главное платежное средство в Таиланде – наличные баты. Их можно купить на доллары, евро или другую валюту. Из российских карт работают UnionPay (Россельхозбанк, Азиатско-Тихоокеанский банк). Также доступна оплата по QR-кодам через некоторые российские банки. Отдельный плюс: экскурсии у туроператоров можно оплатить рублями напрямую.