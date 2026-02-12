Российский блогер пожаловался на англичан-дебоширов на курорте

Известный блогер и переводчик Дмитрий Пучков, более известный как Гоблин, поделился наблюдениями о поведении европейских туристов за пределами их родных стран. В эфире радио Sputnik он рассказал о своей поездке на Канарские острова, где ему довелось жить в одном отеле с отдыхающими из Англии.

© Московский Комсомолец

По словам Пучкова, англичане, оказавшись за границей, быстро утрачивают внешние признаки цивилизованности.

«Видимо, таково свойство западного человека: как только он из своей страны выезжает, он приходит в естественное состояние сразу», — иронично заметил блогер.

В качестве иллюстрации «европейской культуры» он привёл картину, которую ежедневно наблюдал у бассейна: плавающие бутылки, кресла, столы и даже «шашлыки» в воде.

Пучков обратил внимание на вопиющее противоречие: в общественном дискурсе образцами бескультурья на курортах принято выставлять именно российских туристов, тогда как реальное поведение отдыхающих из Европы часто остаётся без критики. Он подчеркнул, что сталкивался с подобным не раз, и этот случай на Тенерифе — лишь очередное подтверждение двойных стандартов.