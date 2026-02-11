На что могут претендовать туристы после отмены рейсов на Кубу

После сообщения Росавиации о приостановке рейсов на Кубу у туристов, которые сейчас находятся на Острове свободы, а также у тех, кто только собирался в ближайшее время туда улететь, появляется много вопросов. Редакция TourDom.ru постаралась ответить на наиболее частые из них.

Рейсов на Кубу скоро не будет: как вернуться домой?

У россиян, которые уже находятся на отдыхе, не должно быть волнений. По данным туроператоров, сейчас на карибском острове отдыхает порядка 4 тыс. наших сограждан. Для всех организуют вывозные рейсы. О датах и времени сообщат каждому из туристов. Пока что речь идет о возвращении в плановые даты.

Вывоз большого количества туристов уже не раз отработан туроператорами, поэтому сбоев быть не должно. Безусловно, есть риск, что чей-то отдых может сократиться – это касается тех, кто покупал билеты самостоятельно, отдельно от тура, и на большую глубину. Все-таки гнать широкофюзеляжный самолет в другую часть планеты ради нескольких человек возможности, скорее всего, не будет.

Вернут ли деньги за туры в последующие даты?

Свои средства, потраченные на несостоявшийся отдых на Кубе, никто из клиентов туроператоров не потеряет. Минэкономразвития рекомендовало российским туристам воздержаться от туристических поездок на Кубу. А это главное и единственное обстоятельство, которое по закону создает условия для возврата денег в полном размере без учета фактически понесенных расходов.

Кроме того, туроператоры предоставляют возможность оперативно сменить планы и перенести средства на другие бронирования. Например, Библио-Глобус туристам с вылетом 12 февраля предлагает отправиться в тот же день в Турцию, Таиланд, ОАЭ, на Мальдивы, во Вьетнам или по России. У тех, кто бронировал Кубу с вылетом 14 февраля, выбор еще больше.

Pegas Touristik также готов предоставить выбор альтернативного направления без ограничений либо перенос поездки.

При этом продажа туров на Кубу временно приостановлена. Минэк рекомендовал всем компаниям прекратить реализацию как турпродуктов, так и отдельных услуг, связанных с Кубой.

По информации турагентов, у тех, кто будет искать альтернативы путешествий взамен Острова свободы, могут возникнуть сложности – на предстоящие дни не на всех направлениях есть достаточное количество мест. Так что, возможно, некоторым все равно придется согласиться на возврат денег.

Ранее TourDom.ru писал, что авиарейсы на Кубу из России временно отменяются.