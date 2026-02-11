Турэксперт назвал альтернативы Кубе для путешествий

Эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Максим Абасов в беседе с «Абзацем» назвал альтернативы Кубе для путешествий. По словам эксперта, Азия набирает обороты.

© Чемпионат.com

Если говорить о более бюджетных альтернативах, стоит смотреть в сторону Вьетнама. Фиксируется рост турпотока туда практически на 240% по сравнению с прошлым периодом. Отзывы исключительно положительные – страна действительно прекрасная и гостеприимная.