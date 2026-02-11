Посол РФ попытался развеять страхи туристов по поводу Мьянмы

Настороженное отношение туристов к поездкам в Мьянму во многом сформировано искаженным образом страны в СМИ и социальных сетях. Из-за этого у россиян складывается ошибочное представление о рисках, связанных с деятельностью вооруженных формирований или криминальных группировок, считает посол России в Мьянме Искандер Азизов.

© tourdom.ru

Были единичные случаи, когда граждане РФ становились жертвами похищений, но это происходило в соседнем Таиланде, откуда жертв переправляли в Мьянму, отметил дипломат в интервью «Комсомольской правде». По его словам, в ловушку попадали россиянки, которых заманивали предложениями о работе якобы в модельном бизнесе. Поэтому посольство рекомендует проявлять бдительность тем, кто через соцсети получает приглашения на высокооплачиваемую работу в странах Индокитая в сфере коммуникационных технологий, индустрии развлечений и других областях.

По словам Азизова, эта страна в первую очередь подходит для опытных путешественников.

«Мьянма сегодня является отличным местом для поездок искушенных, продвинутых туристов, для которых формат “все включено” или бурная ночная жизнь не являются предметом основного интереса. Сюда едут ради уникальности, красоты природных ландшафтов, богатого культурно-исторического наследия и не менее богатой духовной жизни, доброжелательности и традиционализма мьянманцев», – пояснил он.

Кроме того, дипломат отметил, что в этой стране более 80 торговых точек принимают российские карты «Мир», а с 27 января между Россией и Мьянмой действует взаимный безвизовый режим для туристических и деловых поездок. Вместе с тем развитию турпотока мешает отсутствие прямых авиарейсов из Москвы и Санкт-Петербурга. Сейчас в Янгон и Мандалай летают самолеты только из Новосибирска.

В начале февраля Азизов говорил, что авиакомпания Myanmar Airways International (MAI) планирует авиасообщение между Янгоном и Москвой, но этому пока мешает отсутствие у перевозчика дальнемагистральных самолетов.

В 2025 году специалисты, опрошенные редакцией TourDom.ru, скептически оценивали перспективы массового турпотока из России в Мьянму. Стоимость перелета из Москвы слишком высокая из-за пересадок, гостиничная база оставляет желать лучшего и не соответствует тому уровню, которого ждут туристы. Кроме того, от побережья до основных достопримечательной и аэропорта сложно добираться, и все негативно влияет на имидж страны как туристического направления.