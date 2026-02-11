Авиакомпания «Россия» выполнит вывозные рейсы с Кубы

Авиакомпания «Россия» в ближайшие дни выполнит вывозные рейсы с Кубы, сообщили в Росавиации.

© РИА Новости

«В ближайшие дни авиакомпания «Россия» выполнит ряд рейсов с загрузкой только на обратном направлении — из Гаваны и Варадеро в Москву — для обеспечения вывоза российских туристов, находящихся в настоящее время на Кубе», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что после этого авиакомпания временно прекратит полёты на остров до изменения ситуации с топливом.

Из-за сложностей с заправкой топливом самолётов на Кубе вынужденные коррективы в программу своих полётов внесла также авиакомпания Nordwind.

В ведомстве добавили, что Россия и Куба в настоящее время ищут альтернативные возможности возобновления полётной программы.

Ранее посольство России на Кубе подтвердило сообщения о переселении части российских туристов из одних отелей в другие на фоне сложной ситуации в стране.

На фоне топливного кризиса на Кубе несколько отелей приостановили работу, а туристов размещают в гостиницах более высокого уровня.