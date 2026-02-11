ПДД и штрафы: что надо знать туристам при аренде авто в Турции

Парламент Турции принял новые поправки к закону о дорожном движении, которые в 2–4 раза увеличивают штраф для водителей за нарушение ПДД. Это коснется в том числе туристов, арендующих автомобили.

© tourdom.ru

Сильнее всего ужесточили наказание за использование телефона за рулем, пишет канал RussianTurkiye. Если раньше штраф был в районе 1,5–1,7 тыс. лир (примерно 50–55 долларов), то теперь 5 тыс. лир (около 160 долларов) – за первое нарушение, 10 тыс. лир (примерно 320 долларов) – за повторное в течение года и 20 тыс. лир (около 645 долларов) – за каждое последующее. Если водитель попадется с телефоном 3 раза и больше, его еще и лишат прав на 30 дней – раньше такого наказания вообще не было.

С ремнями безопасности тоже стало намного жестче. Раньше штраф составлял около 700 лир (примерно 22–23 долларов). Теперь эта сумма вырастет до 2500 лир (около 80 долларов) и будет распространяться как на водителей, так и на пассажиров. Если за год наберется четыре и более таких нарушения, права изымут на 30 дней, а вернуть их можно будет только после полной оплаты всех штрафов.

Отдельно усилили ответственность для тех, кто оставит место ДТП с погибшими или пострадавшими. Теперь за это предусмотрено лишение свободы от 1 года до 3 лет, изъятие водительских прав на 2 года, а в отдельных случаях – административный штраф до 46 тыс. лир (примерно 1480 долларов). Ранее чаще ограничивались административными мерами и менее жесткими санкциями.

Дату вступления закона в силу турецкие власти официально пока не опубликовали.