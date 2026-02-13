$77.1991.71

Возможность эвакуации россиян с Кубы прокомментировали

Lenta.ruиещё 5

Эвакуация россиян с Кубы на фоне топливного кризиса не планируется в настоящее время. Такую возможность прокомментировал исполняющий обязанности генконсула РФ в Гаване Алексей Некрасов, его слова передает ТАСС.

Возможна ли эвакуация россиян с Кубы
© Unsplash

Он подчеркнул, что авиакомпании выполняют регулярные вывозные рейсы, чтобы соотечественники добрались до дома после отпуска по билетам, купленным самостоятельно.

Ранее стало известно, что авиакомпании «Россия» и Nordwind приостановят полеты на Кубу. Даты вывозных рейсов для российских туристов с Варадеро назначены на 12, 14, 17, 19, 21 февраля. Рейс из Гаваны в Москву запланирован на 16 февраля. МИД РФ призвало россиян, застрявших на Кубе во время отпуска, сохранять спокойствие на фоне задержек с возвращением на родину.