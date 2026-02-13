Возможна ли эвакуация россиян с Кубы

Эвакуация россиян с Кубы на фоне топливного кризиса не планируется в настоящее время. Такую возможность прокомментировал исполняющий обязанности генконсула РФ в Гаване Алексей Некрасов, его слова передает ТАСС.

Он подчеркнул, что авиакомпании выполняют регулярные вывозные рейсы, чтобы соотечественники добрались до дома после отпуска по билетам, купленным самостоятельно.

Ранее стало известно, что авиакомпании «Россия» и Nordwind приостановят полеты на Кубу. Даты вывозных рейсов для российских туристов с Варадеро назначены на 12, 14, 17, 19, 21 февраля. Рейс из Гаваны в Москву запланирован на 16 февраля. МИД РФ призвало россиян, застрявших на Кубе во время отпуска, сохранять спокойствие на фоне задержек с возвращением на родину.