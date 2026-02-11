Авиарейсы на Кубу из России временно отменяются

Группа «Аэрофлот» временно отменяет рейсы на Кубу: с 12 февраля авиакомпания «Россия» будет выполнять рейсы только с односторонней загрузкой: вывозить в Москву туристов из Гаваны и Варадеро.

© tourdom.ru

Тем, кто собирался в ближайшие дни на Остров свободы, предлагают вернуть деньги за билеты:

«Это можно сделать по месту изначального приобретения авиабилета – через форму обратной связи на сайте авиакомпании, контакт-центр или через туристического оператора», – пояснил нацперевозчик.

Останавливает полеты по этому маршруту и Nordwind – до изменения ситуации с заправкой самолетов топливом.

В Росавиации заявили, что решения вынужденные и приняты в интересах пассажиров.

Вносят корректировки в свои программы и туроператоры. В частности, Pegas Touristik временно остановил продажи новых туров. И гарантировал, что все, кто уже находится на Кубе, будут возвращены домой организованно и в запланированные сроки.

А тем, кто еще не успел добраться до острова, предлагают перенести поездку, либо выбрать альтернативное направление, либо вернуть средства по договору.