Туристы устали от «постоянных распродаж» «Победы»

Судя по комментариям в соцсетях «Победы», клиенты лоукостера уже слегка устали от череды постоянных распродаж. Особенно часты они в этом году. Сегодня стартовала очередная: «Вам пора менять название на "Авиакомпания постоянных распродаж"». «Может, хватит таких "распродаж" – и так цены уже выше, чем у конкурентов, хоть вы и лоукостер».

Тем не менее редакция TourDom.ru решила узнать, что предлагают по акции. И, как выяснилось, варианты все-таки есть.

Отличие от предыдущего сейла как минимум в том, что по базовому безбагажному тарифу спецпредложения тоже есть, но там всего минус 10%. На два других выше – 15%. Выбирать билеты можно вплоть до 24 октября. Поэтому мы проверили возможность недорого слетать на море в летний период.

Вполне выгодно можно взять билеты в Анталью из Москвы. Round trip 15–22 июня по акции налегке обойдется в 30,6 тыс. руб. На текущий момент это лучшее предложение, хотя есть ощущение, что еще далеко не все перевозчики выставили билеты на эти даты. Ближайшая альтернатива – 39 тыс. у Turkish Airlines или 40 тыс. у Southwind Airlines. А вот с багажом разница уже менее очевидна – 42 тыс. у российского лоукостера и 45–46 тыс. у турецких перевозчиков.

С вылетом в июле билеты на распродаже тоже самые дешевые. 6–16 июля лоукостером без багажа можно слетать за 25,2 тыс. У турецких авиакомпаний стоимость та же, что и месяцем ранее. Еще есть Utair за 37 тыс. Ощутимая разница в пользу лоукостера наблюдается и при покупке билетов с багажом – 36,6 тыс. против 43–45 тыс.

Из Москвы в Сочи в те же июльские даты можно слетать за 19,5 тыс. по базовому тарифу, у «Аэрофлота» – 23,9 тыс., Utair – 28,9 тыс., S7 – 31,5. C багажом на распродаже есть предложение за 29,1. Это на 6 тыс. меньше, чем у ближайших конкурентов.

