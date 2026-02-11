Организатора паромного маршрута Сочи Трабзон обвинили в финансовых махинациях

В Сочи разгорелся скандал вокруг организатора паромного маршрута из Турции. Директор компании «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян, который запускал паром Seabridge Сочи – Трабзон, обвиняется в финансовых махинациях – по версии следствия, он вывел в «тень» 22 млн руб. по фиктивным документам, пишет «Коммерсантъ».

© tourdom.ru

Суд продлил арест Туркменяна – его взяли под стражу еще в конце прошлого года. По материалам дела, он якобы пытался скрыть реальные сделки компании, подделывая распоряжения о переводах денег со счетов. В платежках, по версии следствия, указывались фиктивные договоры поставок и ложные назначения платежей.

Сам Туркменян вину не признал, защита просила освободить его из-под стражи, но суд отказал. Если обвинения подтвердятся, по статье о «неправомерном обороте средств платежей» ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Как писал ранее «ТурДом», компания «СВС Шиппинг» осенью прошлого года пыталась возобновить паромное сообщение с Трабзоном. В первый рейс Seabridge отправился 5 ноября, но в Сочи его не пустили, и через двое суток он вернулся в Турцию. Российские власти объяснили запрет тем, что в морском пункте пропуска нет оборудования для обеспечения безопасности и контроля на границе. Из-за этого есть риск, что на пароме могут провести опасные или запрещенные материалы.