Власти Кубы обещают дать туристам из России все, что «им нужно»

Власти Кубы обещают создать все необходимые условия, чтобы нарастающее на республику санкционное давление не отразилось на отдыхе россиян.

Туризм играет ключевую роль в экономике этой страны, являясь одним из основных источников дохода. Например, в 2025 году выручка от данной сферы составила 917 млн долларов.

А Россия по количеству приезжающих на остров занимает второе место, уступая только Канаде. И после отмены рейсов канадских авиакомпаний, очевидно, станет лидером турпотока. Так что местное правительство весьма заинтересовано, чтобы этот поток не иссякал.

«Нормально будут отдыхать. Мы будем обеспечивать туристов всем, что им нужно», – заявил в интервью телеканалу «Россия-24» чрезвычайный и полномочный посол Республики Куба в РФ Энрике Орта Гонсалес.

Отметим, что сегодня путешественники, собирающиеся на Остров свободы в ближайшее время, массово сообщают в соцсетях о замене ранее забронированных отелей. Судя по всему, пока это никого не останавливает.

«В пандемию, когда туда летали только россияне, в Варадеро работало всего 15 отелей и 8 – на островах», – вспоминают «бывалые».

И отмечают, что сейчас в отличие от того периода есть и внутренний туризм, поэтому часть мест размещения все равно будет функционировать. Другое дело, в каких условиях.

Со своей стороны, Россия сейчас прорабатывает возможность поставок топлива на Кубу, сообщили в Посольстве РФ в Гаване.