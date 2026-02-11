Билеты на авиарейсы за рубеж на февральские праздники подешевели на 13%

Средняя стоимость билетов на авиарейсы туда-обратно не февральские длинные выходные за границу снизилась на 10–13% по сравнению с прошлым годом. Это произошло из-за снижения курса доллара по отношению к рублю, следует из данных Ассоциации туристических агрегаторов, которые изучила «Российская газета».

В основном россияне отправляются в короткие поездки на 3 дня, но есть и более длительные брони, на 6–7 дней – туристы берут дополнительные дни отпуска. Чаще всего гостиницы на эти даты бронируют взрослые: пары, соло-туристы и компании из 3–4 человек.

Бронирование отелей за границей увеличилось на 30–40%. Лидером по самостоятельным поездкам вновь стала Беларусь – удобный вариант для короткой поездки благодаря близости и хорошей транспортной доступности. Также популярны Грузия и Казахстан. По более длительным поездкам впереди Таиланд, Вьетнам и ОАЭ, а самый заметный рост спроса показал безвизовый Китай – плюс 60%, отметил директор АТАГ Александр Брагин.

Цены на рейсы внутри России, напротив, выросли примерно на 12%, но это не затронуло поездки в Москву и Санкт-Петербург – билеты в эти города сохранились примерно на уровне прошлого года.

По данным сервиса «Туту», самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодар, пассажиропоток по сравнению с прошлым годом вырос на 25%. Также лидируют Мурманск с северным сиянием и Иркутск, куда едут посмотреть на знаменитый прозрачный лед на Байкале. В Центральной России активно бронируются города Золотого кольца, а также загородные и велнес-отели в своем или соседних регионах. Бронирования отелей и других вариантов размещения увеличились на 20–30%.