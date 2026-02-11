«Сказали, что полетим, но это не точно»: туристы застряли в Шардже

Пассажиры Air Arabia застряли в ОАЭ. В Шардже второй день туман, у авиакомпании – сбой в расписании. Задерживаются рейсы в Таиланд, Индию, Россию и по другим направлениям. Некоторые туристы ждут вылета уже сутки.

«Мы прилетели в полночь, к 8 утра нас обещали заселить в гостиницу, а на ночь раздали пледы. Но прилечь было негде: на полу буквально штабелями спали жители арабских стран и Индии», – рассказали TourDom.ru россияне, застрявшие в аэропорту. Они надеялись, что отдохнут утром, но… отель перевозчик не предоставил. Зато раздал талоны на завтрак. «Поесть мы тоже пока не смогли, так как впереди нас стоят человек 500 – те самые арабы и индусы, которые ночью лежали на полу».

Сейчас их «спальные места» занимают россияне и европейцы – поскольку нет определенности со временем вылетов, уехать из аэропорта они не могут.

«С полуночи тут тусуемся. Сказали, что полетим в 18:00, но это не точно», – говорят туристы из Екатеринбурга.

Рядом с ними расположилась англичанка, которая ждет отправления в Бангкок уже 22 часа, и французы, которых должны были увезти в Мале еще 15 часов назад.

Более других везет москвичам: один рейс в столицу России уже улетел, второй назначен на 18:00.